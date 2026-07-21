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La tarde del lunes estuvo marcada por un importante despliegue de emergencia en El Calafate, luego de que un incendio se desatara en una vivienda del barrio Terrazas. El foco ígneo, que se originó en una de las habitaciones de la casa, fue rápidamente combatido por personal de la División Cuartel 21 de Bomberos, evitando que las llamas se extendieran al resto del inmueble y ocasionaran daños de mayor magnitud.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la villa turística, se pudo establecer que la alarma se activó minutos después de las 14, cuando se reportó un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle 703, identificada como Veterano de Guerra Rodolfo E. Fernández.

Al arribar al lugar, los efectivos de la División Cuartel 21 constataron que el fuego se desarrollaba en uno de los dormitorios de la vivienda, construida íntegramente de mampostería. Inmediatamente desplegaron una línea de ataque para sofocar las llamas y, una vez extinguido el foco principal, realizaron tareas de remoción de materiales afectados y ventilación del ambiente para eliminar el humo acumulado y prevenir posibles reigniciones.

Gracias a la rápida respuesta del personal de emergencia, el incendio quedó circunscripto a la habitación donde se inició, evitando que alcanzara otros sectores de la vivienda.

Según trascendió, la persona que se encontraba en la vivienda relató que estaba cocinando cuando advirtió la presencia de humo proveniente del dormitorio. Al dirigirse al lugar descubrió que el fuego se había iniciado cerca de la cama, donde había dejado un teléfono celular conectado al cargador.

En un primer momento intentó sofocar las llamas por sus propios medios, aunque la intensidad del fuego hizo necesaria la intervención de los bomberos.

Tras las pericias realizadas por el personal especializado, se estableció que el origen del incendio fue accidental y obedeció a una contingencia eléctrica registrada en el tomacorriente donde estaba conectado el dispositivo móvil.

Como parte del operativo también trabajó personal de la Comisaría Segunda y una ambulancia del Hospital SAMIC. La persona que se encontraba en el domicilio fue trasladada de manera preventiva para una evaluación médica, aunque posteriormente se confirmó que no sufrió lesiones.