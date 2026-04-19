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En un contexto donde la prevención del delito se vuelve eje central en localidades turísticas, El Calafate fue escenario en los últimos días de un amplio despliegue policial que combinó controles vehiculares, identificación de personas y la intervención de canes especializados en la detección de estupefacientes. Los operativos, que se extendieron a distintos puntos estratégicos y al portal de acceso a la ciudad, arrojaron resultados positivos y derivaron en el secuestro de sustancias ilícitas.

El trabajo fue coordinado por la División de Investigaciones (DDI) y contó con la participación de múltiples áreas de la Policía de Santa Cruz, entre ellas Narcocriminalidad, la Sección Canes, las comisarías Primera y Segunda, el Comando de Patrullas y la División de Operaciones Rurales. La articulación entre estas dependencias permitió desplegar controles simultáneos y reforzar la presencia policial tanto en zonas urbanas como en los ingresos a la localidad.

Durante los procedimientos, los efectivos realizaron tareas de identificación de personas y verificación de vehículos, abarcando desde autos particulares hasta unidades de transporte de pasajeros. Este tipo de controles, habituales pero reforzados en determinadas épocas del año, apuntan a prevenir la comisión de delitos y a detectar irregularidades en tiempo real.

Uno de los aspectos clave del operativo fue la utilización de sistemas federales de comunicaciones policiales, que permitieron consultar de manera inmediata la situación de personas y rodados. Esta herramienta resulta fundamental para identificar pedidos de captura, restricciones o inconsistencias en la documentación, optimizando la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el dato más relevante surgió a partir de la intervención de los canes K9 antinarcóticos, que realizaron inspecciones específicas en los controles. Estas tareas derivaron en resultados positivos, lo que motivó el secuestro de estupefacientes y la activación de los protocolos correspondientes. En paralelo, se llevó adelante la verificación de documentación vinculada al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), a fin de determinar la legalidad de las cantidades transportadas.