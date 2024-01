El gobierno denunció un robo en la residencia oficial de El Calafate En la tarde del viernes, el auditor del Ministerio de gobierno, Martín Lochbaum y el concejal de SER, Juan Carlos Rueda, brindaron una conferencia de prensa donde dieron detalle de la denuncia. La misma fue radicada en la Comisaría Primera de El Calafate, según adelantó Ahora Calafate.

En la mañana del viernes, el gobierno presentó una denuncia por el faltante de mobiliario en la residencia oficial de la Gobernación de El Calafate ubicada en la calle 1° de Mayo 35, a metros de la Avenida del Libertador. Por la tarde, el auditor del Ministerio de gobierno, Martín Lochbaum y el concejal de SER, Juan Carlos Rueda, dieron detalles del hecho en la conferencia de prensa transmitida por Ahora Calafate.

Según consta en la denuncia, Lochbaum alertó sobre faltantes de mobiliario de alta calidad, como cuadros, televisores, vajillas y juegos de cubiertos. Además, se señaló el reemplazo de muebles de calidad por otros usados y de inferior calidad. Se constató también el cambio del disco de DVR de las cámaras de televigilancia, sin dejar registro visual desde principios de diciembre de 2023.

Ante esta situación, la policía realizó las pericias correspondientes con la División Gabinete Criminalístico, para dotar a la Justicia de la descripción del lugar de los hechos. Cómo también fotografiar cada lugar que indicaron los denunciantes.

En la tarde del viernes, Martín Lochbaum y Juan Carlos Rueda brindaron una conferencia de prensa desde el comedor de la residencia en cuestión.

“No hay auditoría de nada. La única es la del 5 de diciembre pasado y el mismo día retiraron el CD de la cámara de seguridad, con lo cual no tenemos registro de nada para atrás. Faltan televisores, había uno por pieza. En el quincho antes había sillas de algarrobo, ahora hay bancos de madera común. Faltan juegos de cubiertos, juegos de ollas que en teoría estaban compradas y ahora no están. Sacaron las cosas buenas y han traído cosas viejas”, señaló Lochbaum en dialogo con Ahora Calafate.

“No se sabe en qué se gastó, qué se compró, qué es lo que había, qué es lo que se llevaron”, remarcó el auditor y señaló que el mismo día que hacen la auditoria “se llevan el DVR que estaba. Para atrás no podemos ver nada. Si te llevas algo que no es tuyo, es robo. La denuncia que hice yo es por robo”, indicó Rueda y aclaro que “los testimonios son empleados de la residencia que no van a hablar ni dar nombre para resguardar su trabajo”.

Además, indicó que no hay ningún libro de actas donde se asienten las personas que visitaban y se hospedaban en la residencia.

En este sentido, señaló que de acuerdo a los testimonios recabados el hijo de una secretaria de la ex gobernadora permaneció nueve meses alojado en la residencia y los gastos corrieron por cuenta del Estado.

Por su parte el concejal Juan Carlos Rueda, del partido SER, recordó que “pasábamos por acá (por frente de la residencia) y había fiestas, muchos jóvenes. Es más yo no sé si alguna vez vino a Alicia acá”

“No hay registro. Para hablar en criollo esto era un aguantadero para la joda”, afirmó el auditor.

Ante estas declaraciones, Claudia Martínez, quien se desempeñó como Secretaria General de la Gobernación en la gestión anterior, aseguró que sí se hizo acta patrimonial con registro fotográfico a cargo de la Escribana Mayor de Gobierno.

Por otra parte, el concejal Rueda afirmó: “Lo que a uno más le duele es que dejaron cuatro gatitos acá abandonados, uno dice esta gente hablaba de la necesidad de la gente, y hoy te abandonan estos pobres animalitos que no tienen ninguna culpa que se hayan ido de acá. Les interesa más lo material que la vida de los animalitos”. Además, contó que los felinos están siendo alimentados por los empleados y llamó a los vecinos a adoptarlos.

Los funcionarios no dieron nombres de quiénes serían las personas que retiraron lo que falta en la residencia, pero señalaron que se abrirá una investigación.