La tranquilidad de la madrugada en el barrio Linda Vista de El Calafate se vio interrumpida este lunes por un violento hecho de inseguridad. Un desconocido irrumpió en un comercio multirrubro tras romper una de sus vidrieras y huyó con dinero en efectivo y mercadería valuada en una suma millonaria para la economía local.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la villa turística, se pudo saber que el episodio ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana, en el local La Genovesa Junior, ubicado sobre la calle Zelmar Guerrero, cuando el ladrón forzó su ingreso rompiendo un paño de doble vidriado hermético. El daño material no solo implicó un alto costo en reposición, sino que fue el inicio de una serie de pérdidas significativas para los trabajadores y propietarios del negocio.

Una vez adentro, el delincuente sustrajo alrededor de 38 mil pesos en efectivo, dinero que pertenecía a las propinas de los empleados, junto con una gran cantidad de mercadería. Según trascendió, se trata principalmente de cigarrillos y papelillos, cuyo valor en el mercado asciende a casi medio millón de pesos, cifra que da cuenta de la magnitud del golpe sufrido por el comercio.

El hecho no pasó desapercibido para los vecinos, quienes manifestaron su preocupación por el avance de este tipo de delitos en la ciudad, hasta hace poco tiempo considerada un lugar relativamente seguro dentro de la provincia de Santa Cruz. La violencia del accionar, sumada a la planificación que pudo haber tenido el delincuente para concretar el robo en minutos, acrecienta el temor en la comunidad.

La Policía intervino rápidamente en el lugar y comenzó con las primeras diligencias. Una de las claves de la investigación radica en las imágenes registradas por una cámara de seguridad, material que ya está siendo analizado para poder identificar al autor del hecho. Fuentes policiales indicaron que trabajan en el relevamiento de la zona y en la posible vinculación de este robo con otros ilícitos recientes en la región.