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La jornada del sábado fue escenario de un despliegue preventivo de envergadura en una de las encrucijadas viales más estratégicas del territorio santacruceño: la zona de La Esperanza, nodo neurálgico que conecta de manera directa a la capital de la provincia con la cordillera y los principales atractivos turísticos del sudoeste.

El procedimiento estuvo encabezado por el personal de la División Unidad Operativa Caminera “La Esperanza”, en forma conjunta con efectivos de la Dirección General de Policía Caminera y agentes de la Subsecretaría de Transporte Provincial. Esta labor interinstitucional buscó aunar criterios y capacidades de inspección sobre el parque automotor, tanto en lo que respecta al transporte de cargas y pasajeros como al tránsito de vehículos particulares que diariamente atraviesan la región.

El dispositivo táctico se asentó firmemente en puntos neurálgicos de la traza vial. Uno de los puestos de control se apostó en la intersección de las Rutas Provinciales N.º 40 y N.º 5, estratégicamente ubicado frente al Puesto Sanitario de la zona. De manera simultánea, se reforzó la presencia estatal en el Puesto Fijo de Vialidad Provincial, conocido popularmente por pobladores y transportistas como “La Balanza“. En ambos sectores, las autoridades procedieron a la detención preventiva de los rodados para requerir la documentación habilitante obligatoria y verificar que las condiciones de seguridad activa y pasiva se ajustaran estrictamente a la normativa legal vigente.

Como resultado directo de las fiscalizaciones en ruta, los agentes procedieron a labrar tres actas de comprobación de transporte. Dos de ellas respondieron a una anomalía tan riesgosa como habitual en las rutas: la falta de matafuegos o la falta de carga reglamentaria en los mismos, un elemento vital para sofocar cualquier principio de incendio en el vano motor o habitáculo durante trayectos de larga distancia.

Según pudo saber La Opinión Austral, la tercera acta referida al transporte se confeccionó al detectar unidades que circulaban con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO/VTV) vencida, una irregularidad que pone en jaque la aptitud mecánica del vehículo para rodar de manera segura. Asimismo, el personal policial confeccionó un acta de infracción encuadrada en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 a un automovilista que circulaba sin la cobertura del seguro obligatorio al día.