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En un operativo, desarrollado durante la jornada del miércoles en las sedes de paquetería de la villa turística, permitió interceptar un paquete postal enviado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que contenía envoltorios de marihuana y diversos insumos para su fraccionamiento y consumo.

La maniobra fue descubierta durante las inspecciones técnicas de rutina que realiza de manera periódica el personal de la División de Investigaciones de El Calafate. En el marco de los protocolos de fiscalización sobre el flujo de encomiendas que ingresan a la localidad cordillerana desde distintos puntos del país, la brigada desplegó el trabajo de su equipo cinotécnico en las salas de acopio de las distintas firmas de correo.

El factor determinante para desarticular el envío ilegal fue la destreza de la dupla de canes biodetectores de la unidad policial. Durante la pasada de control, los K9 “Vogel” y “Alma” realizaron una firme marcación pasiva sobre un paquete en particular que había arribado horas antes desde la Capital Federal. La señal inequívoca emitida por los animales expertos en la detección de estupefacientes encendió de inmediato las alarmas de los efectivos a cargo del procedimiento.

Ante la clara indicación técnica de los canes, los investigadores entablaron comunicación con las autoridades de la Unidad Fiscal de Río Gallegos para solicitar la correspondiente orden de requisa y apertura de la pieza postal en cuestión. Una vez obtenida la autorización emitida por la magistratura federal con competencia en la zona, los uniformados procedieron al cumplimiento de las directivas judiciales y a la apertura del envoltorio en presencia de los testigos de actuación.

Al inspeccionar el contenido del bulto, los agentes constataron la presencia de varios envoltorios que resguardaban una sustancia vegetal pardoverdosa junto a diversos productos derivados de la misma especie botánica. En el mismo paquete se hallaron además artículos e insumos habitualmente utilizados para el armado manual de cigarrillos. De forma inmediata, especialistas de la fuerza realizaron los test orientativos de campo sobre el material incautado, obteniendo como resultado una coloración reactiva positiva para cannabis sativa.

Por disposición expresa del Ministerio Público Fiscal interviniente, las fuerzas de seguridad ejecutaron el secuestro preventivo de la totalidad de la sustancia estupefaciente y de los elementos asociados a la causa. Con las pruebas fehacientes sobre la mesa de trabajo, la Justicia Federal instruye las actuaciones sumariales correspondientes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, al tiempo que se investiga la red de destinatarios y remitentes involucrados en esta modalidad de tráfico postal hacia la villa turística.