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La Policía de Santa Cruz realizó una serie de allanamientos en distintos puntos de El Calafate, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en el marco de una investigación que derivó, en un principio, en la detención de tres personas y el hallazgo de sustancias estupefacientes.

Los procedimientos fueron en tres domicilios de la localidad turística y contaron con la intervención de personal de la División de Investigaciones (DDI) El Calafate, efectivos de Fuerzas Especiales y agentes de distintas dependencias con jurisdicción en la zona.

Según la información conocida hasta el momento, los operativos arrojaron resultados positivos. En los inmuebles allanados se produjo el secuestro de sustancias que serían estupefacientes, aunque todavía no trascendió públicamente el tipo ni la cantidad de droga encontrada.

Tres domicilios y tres detenidos

Como resultado de los procedimientos fueron detenidas tres personas. La cantidad de involucrados y las circunstancias particulares de cada detención permanecen bajo reserva mientras avanzan las actuaciones judiciales.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, encabezada por el doctor Julio Zárate, desde donde se solicitó mantener total hermetismo sobre los detalles del operativo.

Por ese motivo, hasta el momento no fueron informados oficialmente datos sobre las identidades de las personas detenidas, las sustancias incautadas ni las posibles imputaciones que podrían surgir de las actuaciones.

El procedimiento continuó en desarrollo y durante la madrugada no se descartaba que puedan surgir nuevas medidas a partir del análisis de los elementos secuestrados en los búnkers intervenidos.

Ministro de Seguridad Pedro Prodromos

Los allanamientos cuentan con la participación de la DDI El Calafate, cuyos investigadores llevan adelante las tareas vinculadas con la causa, junto con efectivos de Fuerzas Especiales, que intervienen en los procedimientos operativos. También colabora personal policial de jurisdicción, de acuerdo con las necesidades establecidas para cada uno de los domicilios allanados.

El operativo es supervisado por autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía provincial. Se encuentran el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodomos; el coordinador del Ministerio, suboficial mayor (r) Daniel Barrientos; y el jefe del Departamento del Delito Organizado Zona Sur, comisario mayor Luis Poblete, según la información proporcionada durante el desarrollo de los allanamientos.

Por pedido de la Fiscalía, las autoridades mantienen reserva sobre los detalles de la causa. Esta situación impide, por el momento, conocer oficialmente qué sustancia fue encontrada, en qué cantidades y cuál sería el destino que se investigaba en relación con los elementos secuestrados.