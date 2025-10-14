Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre oriundo de Santa Cruz, que era buscado por la Justicia en el marco de una causa por abuso sexual agravado, fue detenido este domingo en el puesto vial Bella Vista, en la provincia de Entre Ríos. El arresto se produjo durante un control vehicular de rutina y el acusado quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de El Calafate.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios del norte del país, se pudo saber que la detención tuvo lugar durante la tarde del domingo en el puesto de control vial Bella Vista, ubicado en la provincia de Entre Ríos, cuando efectivos policiales realizaban un operativo rutinario de identificación de personas y verificación de vehículos. En ese contexto, interceptaron una camioneta Toyota Hilux 4×2 en la que viajaban dos hombres mayores de edad. Al constatar la documentación y antecedentes de los ocupantes, los uniformados advirtieron que uno de ellos tenía un pedido de paradero vigente solicitado por la Policía de Santa Cruz.

El individuo, identificado por las iniciales R.M., era buscado por la Justicia santacruceña en el marco de una causa por abuso sexual agravado, una figura penal de extrema gravedad contemplada en el Código Penal Argentino. La solicitud judicial había sido emitida por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de El Calafate, ciudad ubicada en la región sur de la provincia, desde donde se había requerido su localización y captura para comparecer ante el tribunal correspondiente.

Fuentes policiales confirmaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes y que, tras la verificación positiva de los datos en el sistema, se dio inmediato aviso al juzgado interviniente. De acuerdo con lo dispuesto por la autoridad judicial, los efectivos de la Policía de Entre Ríos procedieron a notificar al acusado y a dejarlo formalmente a disposición de la Justicia, a la espera de las actuaciones de traslado que definirán su comparecencia en territorio santacruceño.