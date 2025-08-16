Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras un violento ataque ocurrido en el interior de un local bailable de El Calafate, donde se habría empleado un arma de fuego, la División de Investigaciones de la villa turística, con el apoyo de la División Fuerzas Especiales de Río Gallegos, realizó este 16 de agosto por la mañana un allanamiento en una vivienda ordenado por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1.

Tal como lo informó La Opinión Austral, en su momento, el clima de tensión que en junio pasado sacudió la noche calafatense, tras un tiroteo a la salida de un local bailable que dejó a un joven herido, volvió a tomar relevancia este fin de semana con un operativo policial de alto impacto. Durante la mañana del sábado, efectivos de la División de Investigaciones de El Calafate, con apoyo de la División Fuerzas Especiales de Río Gallegos, allanaron una vivienda donde se sospechaba que residía el autor de los disparos. El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1, permitió detener a un hombre en carácter de incomunicado y también secuestrar armas, municiones y estupefacientes.

La investigación se remonta al 28 de junio pasado, cuando un joven de 22 años resultó herido en la pierna tras una pelea que comenzó dentro de un boliche y se trasladó a la vereda de la calle Perito Moreno al 300. Testigos indicaron que, en medio de los empujones y golpes, uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar contra el grupo. La víctima, que fue trasladada de urgencia al hospital local, sobrevivió, pero el hecho encendió la alarma en una comunidad.

En el allanamiento realizado este sábado, la Policía secuestró un revólver, una carabina, municiones y vainas servidas, lo que refuerza la hipótesis de que el detenido estaría directamente vinculado al ataque. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando, además de las armas, los uniformados encontraron cocaína, balanzas de precisión y otros elementos que sugieren un posible circuito de comercialización de drogas en la localidad. Este hallazgo derivó en la intervención de la Unidad Fiscal Federal de Río Gallegos, que ya tomó cartas en el asunto.

Según pudo saber este diario, la persona detenida, de sexo masculino, quedó alojada en la Comisaría Primera de El Calafate y será indagada en los próximos días, en tanto que otras cuatro personas que se encontraban en la vivienda fijaron domicilio y quedaron a disposición de la Justicia Federal. El despliegue policial, que incluyó un fuerte operativo de seguridad en el barrio, no pasó desapercibido para los vecinos, quienes observaron con inquietud cómo se trasladaban las armas y la droga incautadas.