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Una violenta colisión registrada entre dos automóviles particulares en El Calafate requirió el despliegue raudo de los equipos de auxilio y de la ambulancia hospitalaria para asistir a las víctimas y neutralizar los riesgos derivados del impacto.

El siniestro se produjo minutos antes de las 17:15 horas en la concurrida intersección de las calles Elías Méndez y Olga Luttelar. Por causas que son materia de peritaje e investigación por parte de las autoridades preventivas, un vehículo marca Chevrolet Meriva y un automóvil Volkswagen Suran colisionaron en medio del cruce de ambas arterias, sufriendo daños materiales de diversa consideración en sus estructuras.

Tras la alerta de emergencia emitida por el Comando de Patrullas local, se comisionó de urgencia a una dotación de la División Cuartel 21° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz. Al arribar a la escena, los servidores públicos articularon un perímetro de seguridad preventivo junto a la patrulla policial para cortar temporalmente el paso vehicular y permitir el trabajo seguro del personal médico.

Según pudo saber La Opinión Austral, en forma simultánea, los profesionales de la salud del hospital local procedieron a la atención primaria e inmovilización de los ocupantes de la Chevrolet Meriva. Con el objetivo de realizarles una evaluación clínica más minuciosa y descartar eventuales traumatismos internos, el equipo sanitario dispuso el traslado preventivo hacia el nosocomio de tres personas: un menor de edad y dos adultos que viajaban a bordo del rodado.

Mientras la ambulancia se dirigía al centro asistencial, los efectivos del Cuartel 21° ejecutaron las tareas de inspección técnica en ambos automóviles siniestrados. Con la rigurosidad habitual para estos casos, los bomberos llevaron adelante la desconexión preventiva de los bornes de las baterías de la Meriva y de la Suran, una maniobra clave para evitar chispazos y reducir a cero la posibilidad de un incendio por fallas eléctricas. Asimismo, los rescatistas recorrieron la cinta asfáltica para verificar la ausencia de derrames de lubricante o combustible.