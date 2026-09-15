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En un operativo preventivo desplegado durante las últimas horas del domingo y la madrugada del lunes sobre la estepa santacruceña, personal especializado de la Policía de Santa Cruz logró asestar un doble golpe al delito organizado y a la circulación irregular en las rutas patagónicas. El procedimiento, desarrollado en un punto estratégico de la Ruta Nacional N° 3, derivó en la interceptación de casi un kilo de hojas de coca que tenían como destino final la ciudad de El Calafate, además de la localización de dos hombres que registraban pedidos activos de averiguación de paradero por causas de estafa y hurto.

La labor policial estuvo a cargo de los efectivos de la División Narcocriminalidad de Puerto San Julián, unidad dependiente del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Centro y de la Dirección General de Investigaciones de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones. Las acciones se concentraron sobre el tramo norte-sur de la traza nacional, específicamente a la altura del kilómetro 25 de la ciudad de San Julián, en inmediaciones del acceso al emblemático circuito costero.

El despliegue, que se extendió de manera ininterrumpida entre las 19:40 del domingo y las 01:30 de la madrugada, contó con la valiosa participación del equipo canino de la institución. Los adiestrados sabuesos K9 Enzo, Anubis y Aika resultaron fundamentales para la inspección minuciosa de los habitáculos y los equipajes de cada rodado que transitaba por el sector, aportando la precisión propia de su entrenamiento en la detección de sustancias orgánicas y estupefacientes.

De manera paralela a las requisas físicas sobre los vehículos, el personal policial volcó los datos filiatorios de automovilistas y pasajeros en las plataformas informáticas del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y del Ministerio de Seguridad de la Nación (MIMINSEG). La compulsa digital arrojó resultados inmediatos al detectar a dos personas de sexo masculino que caminaban con requerimientos de la Justicia sobre sus espaldas: uno de ellos presentaba una medida restrictiva vinculada a una causa por el delito de estafa, mientras que el segundo era buscado en relación con un expediente por hurto. Ambos fueron notificados formalmente para regularizar su situación ante los juzgados solicitantes.

El punto culminante del operativo se produjo al momento de inspeccionar un automóvil que viajaba con rumbo a la villa turística de El Calafate. Según pudo saber La Opinión Austral, durante la requisa preventiva del rodado, apoyada por el olfato de la brigada de canes, los efectivos hallaron en el habitáculo un paquete con 900 gramos de hojas de coca en estado natural. Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención a la Sede Fiscal Descentralizada con asiento en la ciudad de Caleta Olivia. Desde el fuero judicial se ordenó el secuestro preventivo de la materia vegetal y se dispuso que el conductor involucrado establezca domicilio a disposición de la mencionada unidad fiscal para el avance de las actuaciones correspondientes.