Un nuevo siniestro vial se registró en la tarde de este sábado 3 de enero sobre la Ruta Nacional N° 40, a unos 25 kilómetros de la localidad de El Chaltén en dirección a El Calafate, una de las zonas más transitadas durante la temporada estival por turistas nacionales y extranjeros. El hecho involucró a una camioneta 4×4 de patente extranjera que terminó fuera de la calzada, lo que motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia.

Según pudo saber La Opinión Austral, el incidente ocurrió en un tramo caracterizado por su entorno natural imponente, pero también por las condiciones cambiantes del camino, donde el viento, el ripio y la calzada angosta suelen jugar un papel determinante. Ante el alerta recibido, intervino la unidad de rescate liviano de bomberos, identificada como Móvil 1142, que se desplazó hasta el lugar con tres efectivos a bordo.

Al arribar a la escena, el personal constató que el vehículo se encontraba despistado y detenido fuera de la ruta. Sus dos ocupantes, ambos ciudadanos extranjeros, ya se encontraban fuera del habitáculo.

Los equipos de emergencia en el lugar del suceso. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

De inmediato, los bomberos procedieron a brindar los primeros auxilios, evaluando el estado general de las personas involucradas y descartando, en primera instancia, lesiones de gravedad. Según se informó, ambos presentaban heridas de carácter leve, compatibles con el tipo de siniestro sufrido.

Tras la primera asistencia en el lugar, se coordinó el traslado de los damnificados en ambulancia hacia el Puesto Sanitario local, donde fueron sometidos a una revisión médica más exhaustiva con el objetivo de descartar complicaciones posteriores. La intervención temprana y ordenada permitió que la situación no pasara a mayores, en un contexto donde las distancias y el clima suelen complejizar cualquier emergencia.

En paralelo, efectivos de la División Comisaría local trabajaron en el resguardo de la escena y en la gestión del tránsito, garantizando la seguridad de otros conductores que circulaban por la zona. Las actuaciones policiales permitieron preservar el lugar del hecho mientras se realizaban las tareas correspondientes y se intentaba establecer con mayor precisión las causas del despiste.