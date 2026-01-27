Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un patrullaje de rutina en zonas rurales del interior santacruceño terminó con una intervención sanitaria y acciones de cercanía con comunidades y turistas. El operativo combinó prevención, diálogo territorial y gestión de ayuda médica en un sector donde las distancias y el clima suelen jugar en contra.

En un nuevo despliegue de prevención y proximidad, personal de la D.U.O.C. La Esperanza llevó adelante un patrullaje sobre la Ruta Provincial N°2, que continuó luego por la Ruta Nacional N°40, uno de los corredores viales más extensos y desafiantes del país. La recorrida incluyó paradas estratégicas en sectores rurales y comunidades, con el objetivo de reforzar la presencia estatal, escuchar inquietudes vecinales y brindar acompañamiento ante situaciones que, en estas zonas, muchas veces requieren respuestas articuladas.

Las tareas incluyeron detenciones preventivas en la Estancia Rincón del Chingolo y en inmediaciones del paraje conocido como Los 7 Puentes, puntos habituales de tránsito para trabajadores rurales, pobladores y viajeros. Posteriormente, el personal se hizo presente en la E.P.P.R. N° 24, ubicada en la comunidad Camusu Aike, donde se desarrollaron acciones de policía de proximidad, una modalidad que apunta al contacto directo con vecinos y referentes locales.

Durante el intercambio con pobladores, los efectivos se interiorizaron sobre distintas situaciones del sector, vinculadas a la vida cotidiana en áreas alejadas de los centros urbanos. Fue en ese contexto donde surgió un pedido puntual que transformó el patrullaje en una intervención de carácter sanitario. Una vecina solicitó asistencia para la revisión de una herida en una de sus piernas, preocupación que fue transmitida de inmediato a los servicios correspondientes.

Ante el requerimiento, se gestionó la presencia de un móvil sanitario, informándose que personal de salud se haría presente al día siguiente para evaluar la lesión y brindar la atención necesaria. En regiones donde los centros médicos pueden quedar a varios kilómetros y las condiciones climáticas complican los traslados, este tipo de articulaciones resulta clave para garantizar el acceso a la salud.

El operativo incluyó además un tramo de contacto con visitantes extranjeros que se encontraban acampando frente a la Estancia Río Pelke. Allí, los efectivos brindaron recomendaciones preventivas, haciendo hincapié en las inclemencias climáticas que suelen presentarse en la zona, con vientos intensos, descensos bruscos de temperatura y cambios repentinos en el estado del tiempo. El objetivo fue resguardar la integridad física de los turistas y reforzar pautas básicas de seguridad en un entorno natural que, si bien es atractivo, puede resultar hostil para quienes no están habituados.