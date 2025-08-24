Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Personal de la División Cuartel 8 de El Calafate respondió con rapidez a un llamado por un principio de incendio en un contenedor de basura detrás de la sede de Parques Nacionales.

Al llegar, se confirmó que el fuego había afectado un contenedor, que por la intensidad de las llamas se derritió casi por completo y alcanzó a otro cercano.

El equipo trabajó con una línea de ataque y herramientas para remover los restos y extinguir las llamas por completo. Desde la Superintendencia de Bomberos recordaron a la población que un pequeño descuido puede generar un gran incendio.

“No arrojes colillas de cigarrillos encendidas en los contenedores y evitá quemar residuos cerca de contenedores o vegetación”, indicaron. Además, agradecieron la intervención del Comando de Patrullas y de la Comisaría Primera de la villa turística.

Previamente, la misma División evitó que una quema de basura se descontrolara y alcanzara mayor magnitud. El siniestro se produjo en la calle Tehuelche al 1200, cuando se quemaban residuos, y el viento provocó que las llamas se propagaran hacia un árbol y los pastizales cercanos.

Una rápida intervención de la División Cuartel 8 evitó un incendio mayor.

