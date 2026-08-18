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La Policía de Santa Cruz intensificó las tareas de prevención en distintos sectores de El Calafate mediante patrullajes y controles destinados a reforzar la seguridad de vecinos y personas que transitan por la localidad. El despliegue incluyó recorridas sobre la Ruta Provincial N° 11, el camino del Autódromo y posteriores controles en el principal puesto de acceso.

Las tareas estuvieron a cargo de personal de la División Operaciones Rurales El Calafate, que durante la jornada desarrolló un esquema de presencia preventiva orientado a detectar situaciones que pudieran derivar en hechos delictivos o contravencionales y, al mismo tiempo, contribuir al orden y la seguridad en las zonas de circulación.

El procedimiento comenzó con patrullajes preventivos sobre la Ruta Provincial N° 11 y el camino del Autódromo. Se trata de sectores que forman parte de los principales corredores de circulación de la zona y que requieren una vigilancia permanente, especialmente por el movimiento de vehículos y personas.

La presencia de los efectivos tuvo como objetivo principal prevenir hechos delictivos y contravencionales, mediante recorridas que permiten ampliar la cobertura territorial y generar un contacto más directo con las distintas zonas de la localidad.

Luego de las recorridas, el operativo se trasladó al puesto de acceso a El Calafate, donde se desarrollaron controles sobre personas y vehículos.

En ese punto, los efectivos procedieron a identificar a quienes circulaban por el sector y a verificar la documentación correspondiente. Este tipo de procedimientos forma parte de las acciones preventivas que lleva adelante la fuerza para detectar posibles irregularidades y, al mismo tiempo, mantener un mayor control sobre los ingresos y egresos de la localidad.