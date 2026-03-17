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Bomberos de El Calafate protagonizaron un rescate animal este martes por la mañana, luego de que un gato quedara atrapado en lo alto de un poste de luz y, ante el riesgo de la situación, no lograra descender por sus propios medios.

Personal de la División Cuartel 21ra acudió de urgencia a la calle Luis Gay al 3000 tras recibir un alerta sobre una mascota en peligro. El animal estaba en la parte superior de un poste del tendido eléctrico, lo que implicaba un riesgo tanto para el felino como para la infraestructura energética.

Una dotación de dos efectivos se trasladó en la unidad 1006. Con una escalera y el equipamiento de protección correspondiente, realizaron el ascenso y concretaron el rescate de manera segura.

El gato fue puesto a salvo y entregado a vecinos del sector. El operativo concluyó sin inconvenientes para el personal ni daños en el equipamiento. “Agradecemos a la División Cuartel 8va por la coordinación del aviso”, indicaron desde la Superintendencia de Bomberos.

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