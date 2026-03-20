Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave accidente se registró durante la madrugada de este viernes en El Calafate, donde un vehículo utilitario protagonizó un vuelco que requirió la intervención de bomberos, policía y personal sanitario.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:20 horas, cuando efectivos de la División Cuartel 8va de Bomberos fueron alertados mediante comunicación radial sobre un accidente en las inmediaciones del Colegio Upsala, sobre la Avenida Jorge Newbery.

Al arribar al lugar con la unidad de rescate 995, los bomberos constataron el vuelco de un utilitario Renault Kangoo.

Aunque los ocupantes habían logrado salir del rodado por sus propios medios, la dotación procedió de inmediato a su inmovilización preventiva mediante el uso de tablas rígidas y collares cervicales (cuello Filadelfia) para su posterior traslado al nosocomio local por profesionales de sanidad para su evaluación.

En paralelo, los bomberos llevaron adelante tareas de seguridad técnica en el lugar del accidente. Entre ellas, se realizó la estabilización del vehículo siniestrado y la desconexión de la batería para evitar riesgos de incendio.

Asimismo, se trabajó en la absorción de combustible derramado sobre la calzada, utilizando material árido disponible en la zona, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

El operativo contó con la participación de efectivos de la División Comisaría Primera, el Comando de Patrullas y personal del hospital local, quienes trabajaron de manera conjunta para asistir a los afectados y garantizar la seguridad en el lugar.