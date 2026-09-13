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Un automóvil fuera de control protagonizó un vuelco que generó zozobra entre los vecinos de El Calafate. A pesar de la espectacularidad de la escena y de los daños materiales registrados en el rodado, el hecho no dejó víctimas que lamentar, aunque desencadenó un importante despliegue operativo y la apertura de actuaciones para determinar cómo se desencadenó el incidente.

Según pudo saber La Opinión Austral, de manera preliminar y lo consignado por medios de la villa turística, se pudo establecer que el episodio tuvo lugar a la altura del 1600 de la calle Eva Duarte de Perón, una arteria concurrida del entramado urbano calafateño. Por causas que aún son materia de peritaje e investigación, el conductor de un vehículo marca Chevrolet Corsa perdió el dominio de la unidad, provocando que el auto volcara y quedara invertido sobre la cinta asfáltica. El fuerte estruendo del impacto alertó a los residentes de las fincas linderas, quienes inmediatamente dieron aviso al sistema de emergencias locales.

Minutos después del llamado de auxilio, se hizo presente en el lugar una dotación de la Unidad 21° de Bomberos, dependiente de la Superintendencia de Bomberos de la Policía de Santa Cruz. Al arribar a la escena, los efectivos constataron la posición anómala del coche y la presencia de un peligroso charco de aceite sobre el pavimento, producto del colapso del cárter tras el choque. Ante este panorama, el personal bomberil inició de inmediato las maniobras técnicas de rigor: mediante la utilización de herramientas de tracción, lograron poner al Chevrolet Corsa nuevamente sobre sus cuatro ruedas y lo desplazaron hacia una zona segura.

En lo que respecta al saldo humano del siniestro, los reportes de las fuerzas actuantes confirmaron con alivio que no se registraron personas lesionadas ni requirieron atención médica de urgencia. No obstante, fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que una mujer, que se encontraría a bordo del habitáculo al momento del vuelco o vinculada al uso del rodado, fue trasladada a las instalaciones de la comisaría local con el objetivo de prestar declaración testimonial y aportar datos claros sobre la secuencia de eventos que terminaron con el auto volcado en plena calle.