Este domingo 26 de octubre, los santacruceños acudieron a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso de la Nación, renovando tres bancas que asumirán el 10 de diciembre.
El resultado general dejó dos lugares para el peronismo, representado por Fuerza Santacruceña, y una banca para La Libertad Avanza, que hizo una gran elección en varios puntos de la provincia.
Elecciones en el Departamento Lago Argentino: ganó Fuerza Santacruceña
En Lago Argentino se impuso Fuerza Santacruceña con el 47,93%, seguido por La Libertad Avanza con el 32,83% y Por Santa Cruz con el 7,76 %
