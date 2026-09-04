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La Policía de Santa Cruz dio a conocer que Paula Jimena Jopia fue hallada en buen estado de salud y agradeció a la comunidad y a los medios de comunicación por la colaboración y difusión brindada durante el proceso de búsqueda.

Se trata de la vecina que se encontraba desaparecida en la ciudad de El Calafate. Las autoridades habían solicitado a la comunidad ayuda para dar con el paradero de la ciudadana.

De acuerdo a lo que habían precisado, la mujer es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez blanca y cabello negro. Además, posee un tatuaje que cubre todo el cuello y otro debajo del ojo izquierdo.

Al momento de ausentarse, Paula vestía una campera negra tipo parca, pantalón marrón claro con bolsillos laterales y abrojos negros, y zapatillas blancas con una franja rosada.