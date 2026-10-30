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Un joven de 20 años que era intensamente buscado en El Calafate fue encontrado en buen estado de salud durante la noche de este jueves. Se trata de Maximiliano Andrés Palma García, cuya desaparición había sido denunciada durante la tarde.

Horas antes, la Policía de Santa Cruz había difundido un pedido de colaboración a la comunidad para dar con su paradero y brindado detalles sobre sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de ausentarse.

El hallazgo se produjo pasadas las 23 horas, cuando trabajadores vinculados a la actividad turística que llegaban a la localidad lo vieron caminando solo a la vera de la Ruta Nacional 11, a la altura de la denominada Bajada del Petiso, en dirección al glaciar Perito Moreno.

De acuerdo con la información recibida por Señal Calafate, los trabajadores dieron aviso sobre su presencia y esto permitió localizarlo.

Tras ser encontrado, se constató que estaba en buen estado. De todos modos, fue trasladado preventivamente al Hospital SAMIC, donde recibió atención médica.