Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS) y de la Sociedad Rural Río Gallegos, participó de la Exposición y Feria de Ganado Mayor 2025 que se realizó en el marco del 50° Aniversario de la Sociedad Rural del Lago Argentino.

En diálogo con el Grupo La Opinión Austral, que realizó una cobertura especial en El Calafate, Jamieson se refirió a la reactivación de la Mesa de Hidrógeno. “Creemos que el hidrógeno verde es el futuro y nosotros no atentamos contra el futuro, se está tratando de dirimir la ley nacional de hidrógeno, Santa Cruz tiene que tener una participación activa. Estamos en un lugar frío, ventoso, con toda la costa al mar, obviamente que es el lugar ideal para que Santa Cruz lidere esto y se va a hacer sobre campos de los productores”.

“Como federación, estamos preocupados de que no sea una actividad sustitutiva, no queremos cambiar todo al hidrógeno, creemos que tiene que haber una necesidad de seguir produciendo abajo. Es un error que se cometió con la minería, desplazó a muchos productores, lo que necesitamos es que cuando los gobiernos vayan tomando estas decisiones consensuen con nosotros”, expuso.

“La Mesa de Hidrógeno es una mesa que se abrió para que todo el mundo exprese sus fortalezas, sus debilidades, sus peticiones y una de ellas es querer producir más“, completó.

En cuanto a la ley provincial, sostuvo que “es importante que empecemos a dialogar sobre cuál va a ser la posición de Santa Cruz, es el gobierno y los productores. Tenemos que darnos el tiempo de conversar, saber lo que pensamos e ir con una posición muy sólida como Santa Cruz para que los inversores que vengan se sientan atraídos”.

Por último, Jamieson repasó: “Lo de la carne con hueso no es un tema comercial, es un tema sanitario. Por otro lado, afortunadamente el invierno se sobrellevó, ha habido buena producción, buenas esquilas, hay zonas donde hay un poco más de cordero y otras con un poco menos, pero todavía es difícil de evaluar porque estamos en el proceso de finales de parición, pero creo que va a ser un año favorable“.