Un momento de tensión se vivió durante la noche del miércoles en uno de los sectores gastronómicos más transitados de El Calafate, cuando un principio de incendio obligó a evacuar de manera preventiva a los comensales de un restaurante ubicado en la intersección de Coronel Rosales y la avenida Libertador, una zona neurálgica tanto para vecinos como para turistas que visitan la villa turística.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se registró alrededor de las 20:15, en plena franja horaria de mayor movimiento en los locales de comida. Según se informó, efectivos del Comando Patrullas advirtieron la presencia de humo proveniente del restaurante “La Tablita”, lo que motivó la inmediata intervención y el aviso a los bomberos.

De acuerdo a los datos oficiales, el foco ígneo se originó en el sistema de extracción de la cocina, específicamente en el sector de la campana y el tiraje de la parrilla. El origen estaría vinculado al contacto accidental de material combustible -un conducto de tela- con el tiraje caliente, una situación que puede producirse cuando no se mantienen las distancias de seguridad adecuadas o existen elementos susceptibles al calor en zonas críticas de ventilación.

Antes de la llegada de los equipos de emergencia, el propio personal de cocina actuó con rapidez y logró una primera contención del foco. Esa reacción inmediata resultó clave para evitar que las llamas se propagaran a otras áreas del local, en un contexto que podría haber escalado rápidamente debido a la presencia de grasa, calor acumulado y materiales inflamables propios de una cocina gastronómica.

En paralelo, se dispuso la evacuación preventiva de los comensales, una medida habitual en este tipo de episodios y que se llevó adelante de manera ordenada. Testigos señalaron que la salida de clientes se produjo sin escenas de pánico, aunque con la lógica preocupación de quienes se encontraban cenando y debieron interrumpir la velada.

Minutos después arribó personal de la División Cuartel 8 de Bomberos de El Calafate, que realizó una inspección técnica ocular y térmica en el sector exterior del tiraje y en las áreas vinculadas al sistema de extracción. Este tipo de verificación es fundamental, ya que aunque el fuego visible haya sido extinguido, pueden persistir puntos calientes o brasas ocultas que representen un riesgo de reignición.

Tras las tareas de control y revisión, se confirmó que el escenario estaba bajo control, sin daños estructurales de consideración y sin personas lesionadas, tanto entre el personal como entre los clientes. Tampoco se reportaron afectaciones relevantes en la estructura del edificio, lo que permitió descartar riesgos mayores.