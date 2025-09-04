Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La lucha por una justicia más severa en los llamados “delitos viales” sumó un nuevo capítulo en Santa Cruz. En las últimas horas, comenzó a circular un comunicado firmado por Eladia Guelet, madre de Ulises, un joven que en 2022 perdió la vida en un choque fatal en Gobernador Gregores. Con un mensaje cargado de dolor pero también de firmeza, Guelet pidió a la sociedad que acompañe con una firma la petición que busca modificar los artículos 84 y 94 bis del Código Penal, proyecto que ya fue presentado ante el Congreso de la Nación.

La camioneta en la que iba Ulises quedó irreconocible. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

“Es una petición que nace del dolor, pero también de la necesidad de que ninguna familia más tenga que sentir lo que nosotros sentimos. Hoy la ley trata estos casos como accidentes inevitables, cuando en realidad hay conductas que tienen claros agravantes”, expresó la mujer en su comunicado, que rápidamente se viralizó a través de cadenas de WhatsApp y redes sociales.

El pedido, que hasta el momento ya reunió unas 150 firmas, apunta directamente a lo que las familias consideran un problema estructural: la aplicación sistemática de la figura de “homicidio culposo”. Según remarcan, esta tipificación desconoce la gravedad de hechos que involucran exceso de velocidad, consumo de alcohol o maniobras temerarias al volante, otorgando beneficios procesales a los responsables y dejando a las víctimas en un estado de desprotección.

Jorge Matulich y Oscar Sánchez, integrantes de las familias del dolor. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Se está desvalorizando la vida humana. Así como está redactada la ley, parece que la vida de nuestros hijos vale muy poco”, lamentó Guelet, quien insiste en que los fiscales y jueces “encuadran casi todas las causas en la misma calificación, sin importar los agravantes”.

El reclamo no es aislado. En Río Gallegos, Jorge Matulich -padre de Brianna, fallecida en un siniestro vial- viene insistiendo en el mismo sentido. En declaraciones a LU12 AM680 hace un mes, afirmó que “más del 90% de las familias quedan disconformes” con las sentencias actuales. Para él, incluso condenas de 12 años, como la recibida por el responsable de la muerte de su hija, resultan insuficientes frente al daño irreparable. “Doce años parecen mucho, pero para todo lo que hizo, es poco. La vida de Brianna no vuelve, y la condena no alcanza”, remarcó.

Luis Maidana, papá de Soledad, Paola Stout, cuñada de “Cokito”, Erika Erazo, madre de Gael Carrizo, Jorge Matulich y Mabel Maidana, padres de Brianna, y Analía Erazo, tía de Gael, cuando visitaron los estudios de LU12. (FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL)

La iniciativa también cuenta con el acompañamiento de familias de El Calafate, como la de Óscar Sánchez, (padre de Alejandro “Pipi” Sánchez, un joven de la villa turística que perdió la vida en un incidente vial en Mar del Plata) que atraviesan la misma búsqueda de justicia. Para ellos, el camino es claro: la movilización popular. “Los jueces no pueden cambiar la ley por sí mismos. Tiene que ser una iniciativa popular, de la gente común. No hay que bajar los brazos y seguir insistiendo”, subrayó Matulich.

El proyecto busca que los delitos viales con agravantes sean encuadrados con mayor severidad, evitando que los responsables puedan acceder a condenas menores o libertades anticipadas. La meta es lograr que el Congreso apruebe la reforma, pero para eso las familias saben que necesitan visibilización y presión social, por eso, para sumar una firma hay que hacer click en este link: Proyecto Cambio de ley – modificar el Art. 84 bis y el Art. 94 bis del Código Penal