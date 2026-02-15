Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte choque en El Calafate movilizó a personal de emergencias durante la tarde de este sábado. El siniestro vial ocurrió cerca de las 19:20 horas en la intersección de Campaña del Desierto y Perón, donde colisionaron dos vehículos y una persona debió ser trasladada al hospital local.

Tras el alerta por accidente de tránsito, personal policial, de Tránsito y una dotación de la División Cuartel 8va acudió rápidamente al lugar a bordo de la unidad de rescate 995. Al arribar, los efectivos constataron importantes daños materiales en los dos rodados involucrados.

Los vehículos protagonistas del choque fueron un Chevrolet Agile, que presentó un fuerte impacto frontal y una Jetour X70, SUV que registró daños laterales como consecuencia de la colisión.

Debido al fuerte impacto, una persona fue derivada al nosocomio local en ambulancia.

En tanto que, personal de Bomberos interviniente procedió de inmediato a ejecutar tareas de neutralización de riesgos y aseguramiento del área para evitar mayores inconvenientes. Desconectaron preventivamente de la batería del Chevrolet Agile, con el objetivo de evitar posibles cortocircuitos o focos ígneos y realizaron la verificación de fugas de fluidos.

En el lugar también trabajó personal de la Comisaría Segunda, que colaboró en el resguardo del perímetro y en las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.