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Tras conocerse el fallecimiento de dos bebés -con poca diferencia de días- en el Hospital SAMIC El Calafate, este viernes la institución emitió un comunicado.

En sus redes sociales institucionales, el Hospital SAMIC El Calafate informó “que se encuentra llevando adelante una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos que han tomado público, en el marco de su compromiso con la calidad de atención, la seguridad de los pacientes y la transparencia institucional”.

Además, la institución continúa “colaborando plenamente con las autoridades judiciales competentes, poniendo a disposición toda la información y documentación que resulte requerida para el avance de la investigación”.

El Hospital SAMIC El Calafate informó que está llevando adelante una investigación interna.

Asimismo, reafirmaron “su rol esencial para la comunidad de El Calafate y la región, garantizando la continuidad y el adecuado funcionamiento del servicio público de salud”.

Por último, expresaron su “acompañamiento y solidaridad con las familias afectadas”.

De acuerdo a la información publicada por Señal Calafate en total son tres las denuncias en dos expedientes que ya se encuentran en manos del juez penal Alberto Albarracín.

Las muertes ocurrieron durante el mes de abril cuando los bebés fueron atendidos en la Unidad de Neonatología.

Las madres radicaron las denuncias ante una Defensoría Oficial, desde donde se notificó a la Fiscalía de Instrucción. En tanto que la tercera denuncia fue realizada por la médica neonatóloga, María Victoria Bianchi en la Fiscalía de Córdoba, donde reside.

“Hice la denuncia porque me parece muy pertinente que la Justicia intervenga, por respeto a mi misma, a lo que viví en esos momentos, a lo que sentí porque creo que es muy importante, respetarnos y respeto a los bebés muertos y sus familias”, expresó la médica itinerante en un video que grabó y publicó en sus redes sociales.