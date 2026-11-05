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La Policía de Santa Cruz realizó operativos preventivos en terminales de ómnibus, accesos y rutas de la provincia, con controles a personas, vehículos y transporte de cargas. De este modo, en El Calafate y El Chaltén se fiscalizó a casi 400 personas, 13 colectivos y 67 vehículos.

Los procedimientos estuvieron a cargo de distintas áreas de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, con participación de Divisiones de Investigaciones, Narcocriminalidad y la Sección Canes. También se utilizaron canes biodetectores y el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para verificar pedidos de detención o secuestro.

En las localidades cordilleranas, uno de los resultados fue la notificación formal a una persona sobre una medida judicial de comparendo solicitada por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de El Calafate.

En paralelo, personal de Narcocriminalidad de Puerto San Julián y de la DDI Cuenca Carbonífera, junto con la División Operativa Caminera Julia Dufour, efectuó controles vehiculares e inspecciones de cargas sobre las rutas nacionales 3 y 40. En ese operativo se notificó a otra persona alcanzada por una medida judicial de la provincia de Salta.

Durante las inspecciones también se controló el traslado de sustancias bajo registro Registro Nacional del Programa de Cannabis (REPROCANN). Según informó la Policía a través de su página oficial de Facebook, el pesaje se encontraba dentro de los límites legales permitidos.

El despliegue contó con la supervisión de las autoridades de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones y, de acuerdo con el comunicado, se realizó en coordinación con las unidades fiscales y magistraturas correspondientes.