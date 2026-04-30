Un voraz incendio sorprendió a automovilistas que transitaban uno de los tramos más emblemáticos de la Patagonia. Ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 40, a la altura del puesto La Irene, donde un camión quedó envuelto en llamas, generando alarma y un inmediato despliegue de las fuerzas de emergencia.

La escena, tan inesperada como inquietante, se registró en horas de la tarde del jueves, cuando conductores que circulaban entre El Calafate y El Chaltén comenzaron a advertir la presencia de un camión incendiándose a un costado de la Ruta Nacional N° 40. El foco ígneo, según los primeros reportes, se concentró en la zona de la carga del vehículo, donde las llamas avanzaron con rapidez, alimentadas posiblemente por el tipo de material transportado, aunque ese dato aún no fue confirmado oficialmente.

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Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió en cercanías del puesto La Irene, un punto de referencia para quienes recorren ese tramo turístico y productivo de la provincia de Santa Cruz. La visibilidad del incendio, con columnas de humo que se elevaban sobre la estepa, generó preocupación entre los automovilistas, muchos de los cuales redujeron la marcha e incluso se detuvieron a distancia prudente para observar la situación.

De inmediato, se activó el protocolo de emergencia. Personal de la Subcomisaría con jurisdicción en la zona y efectivos de la Unidad de Bomberos acudieron al lugar para contener el siniestro y evitar su propagación. Las tareas se centraron en controlar el fuego, asegurar el perímetro y minimizar riesgos tanto para quienes transitaban la ruta como para el entorno natural, teniendo en cuenta la posibilidad de que las llamas alcanzaran pastizales cercanos.

Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre las causas que originaron el incendio ni sobre la existencia de personas lesionadas. Tampoco se informó si el conductor del camión logró evacuar el vehículo a tiempo, aunque las primeras versiones indican que no habría víctimas de gravedad, un aspecto que aún debe ser confirmado por las autoridades intervinientes.