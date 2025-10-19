Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una tarde que podría haber terminado en tragedia se convirtió en un operativo exitoso gracias a la rápida intervención de los Bomberos de la Policía de Santa Cruz. Una camioneta Ford EcoSport perdió el control y terminó a pocos metros de sumergirse en las frías aguas del Lago Argentino, sin que se reportaran heridos.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del domingo en el sector de Puerto Irma, en El Calafate, cuando la camioneta que circulaba por la zona turística perdió la estabilidad y descendió hacia la playa, deteniéndose apenas a escasos metros de quedar completamente sumergida en el lago. La situación generó preocupación inmediata entre vecinos y visitantes, que observaron cómo el vehículo se aproximaba peligrosamente al agua.

Bomberos trabajando en el lugar del hecho. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según pudo saber La Opinión Austral, personal de la División Cuartel Octava de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz respondió con rapidez al llamado de emergencia. La dotación del Móvil Prio 995 llegó al lugar y desplegó las maniobras necesarias para asegurar el vehículo y prevenir cualquier accidente mayor. Gracias a la coordinación y profesionalismo del equipo, la camioneta pudo ser retirada sin que ninguna persona sufriera lesiones, evitando lo que podría haber sido un accidente de consecuencias graves.

El operativo también destacó por su eficacia en condiciones atípicas: la cercanía del lago, el terreno irregular de la playa y las bajas temperaturas exigieron un trabajo minucioso y cuidadoso para garantizar la seguridad de todos los involucrados.