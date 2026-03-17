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Un siniestro vial ocurrido en la zona alta de El Calafate generó un importante despliegue de bomberos y fuerzas de seguridad, aunque, afortunadamente, no dejó consecuencias de gravedad. El hecho se registró cerca del mediodía del lunes sobre la calle 702, donde dos vehículos particulares protagonizaron una colisión que activó el protocolo de intervención preventiva.

Tras el alerta recibido, personal de la División Cuartel 8va de Bomberos acudió de urgencia al lugar con una unidad móvil, constatando al arribar el impacto entre un Volkswagen Gol y un Chevrolet Cobalt. La escena, si bien no presentaba víctimas de gravedad, requería una intervención técnica para evitar riesgos mayores, especialmente vinculados a posibles incendios o derrames.

Según pudo saber La Opinión Austral, como primera medida de seguridad, los bomberos procedieron a la desconexión de las baterías de ambos rodados, una acción clave para anular cualquier posibilidad de cortocircuito o ignición accidental. Este tipo de maniobras, habituales en intervenciones de este tipo, resultan fundamentales para resguardar tanto a los involucrados como a terceros que circulan por la zona.

El operativo continuó con tareas de saneamiento de la calzada. Los efectivos detectaron la presencia de líquidos acelerantes sobre el asfalto, lo que representaba un riesgo tanto para el tránsito vehicular como para peatones. Ante esta situación, se realizó un barrido del sector y se aplicó material absorbente -principalmente arena- para aislar los fluidos y restablecer condiciones seguras en la vía pública.

La intervención no fue aislada. El trabajo se desarrolló de manera coordinada con personal del Comando de Patrullas, efectivos de la Comisaría Segunda y equipos de salud, quienes asistieron a los conductores en el lugar y evaluaron su estado, descartando lesiones de gravedad.