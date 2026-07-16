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La tranquilidad de la mañana de este jueves en El Calafate se vio interrumpida por un incendio que se desató en una de las habitaciones del Hotel Hainen, un establecimiento ubicado sobre la calle Puerto Deseado al 118. La rápida respuesta del personal de Bomberos permitió controlar el foco ígneo antes de que las llamas se extendieran al resto del edificio, evitando consecuencias de mayor gravedad en uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Santa Cruz.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el operativo comenzó alrededor de las 6:40, cuando la Central de Emergencias recibió el alerta sobre un incendio en el interior del hotel. De inmediato fueron despachadas dotaciones de la División Cuartel 8° y de la División Cuartel 21°, que acudieron al lugar con un móvil de ataque y una unidad de apoyo hídrico para enfrentar la emergencia.

Al arribar al establecimiento, los bomberos constataron que el fuego afectaba una de las habitaciones del hotel. La prioridad fue impedir que el incendio se propagara hacia otras dependencias del edificio, donde la presencia de materiales combustibles y la distribución interna podían favorecer una rápida expansión de las llamas.

Con ese objetivo, el personal desplegó una línea de mangueras y comenzó las tareas de extinción, trabajando de manera coordinada para controlar el proceso ígneo en el menor tiempo posible. Gracias a la eficacia de la intervención, el fuego fue contenido sin que alcanzara otros sectores del alojamiento.

Una vez extinguidas las llamas, las tareas continuaron con la remoción del material afectado, una etapa fundamental en este tipo de procedimientos. Esta labor permite detectar posibles focos ocultos que podrían reactivarse minutos u horas después de controlado el incendio, reduciendo así el riesgo de una reignición.

Los efectivos inspeccionaron cuidadosamente la habitación y los espacios adyacentes para garantizar que no permanecieran puntos calientes que pudieran originar un nuevo foco de fuego.

Paralelamente, el operativo dio paso a la etapa de investigación. En el lugar trabajó personal de la División Criminalística junto con efectivos de la Comisaría Primera de El Calafate, quienes realizaron las pericias correspondientes con el propósito de establecer las causas que originaron el incendio.

Las actuaciones buscan determinar dónde comenzó el fuego, cuáles fueron los factores que favorecieron su desarrollo y si existió algún desperfecto técnico, falla eléctrica o cualquier otra circunstancia que explique el origen del siniestro.