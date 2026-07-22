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La Administración General de Vialidad Provincial puso en marcha este miércoles un operativo de fiscalización sobre la Ruta Provincial Nº 5, una de las vías de comunicación más importantes del centro de Santa Cruz, con el objetivo de reforzar los controles sobre el transporte de cargas y garantizar una circulación más segura para todos los usuarios.

Las tareas fueron ejecutadas por personal de la Dirección de Control de Cargas, Pesos y Dimensiones, que desplegó inspectores y móviles oficiales en el tramo comprendido entre Güer Aike y La Esperanza, donde durante toda la jornada se realizan verificaciones destinadas a controlar el cumplimiento de la normativa vigente.

El procedimiento forma parte de las acciones permanentes que desarrolla el organismo para supervisar el transporte pesado que circula por la red vial provincial, una actividad considerada fundamental para preservar el estado de las rutas y minimizar los riesgos derivados del exceso de peso o de cargas transportadas fuera de los parámetros establecidos por la legislación.

Una unidad esperando los controles. FOTO: VIALIDAD PROVINCIAL

Durante el operativo, los inspectores verificaron distintos aspectos vinculados con la circulación de los vehículos de carga, entre ellos el peso transportado, las dimensiones de las unidades, la documentación correspondiente y el cumplimiento de las condiciones exigidas para transitar por las rutas provinciales.

Estos controles permiten detectar eventuales infracciones que podrían afectar tanto la seguridad vial como la conservación de la infraestructura. El exceso de carga constituye una de las principales causas del deterioro prematuro del pavimento, generando deformaciones, fisuras y daños estructurales que incrementan los costos de mantenimiento y reducen la vida útil de las rutas.

La Ruta Provincial Nº 5 representa un corredor estratégico para la actividad productiva santacruceña, ya que conecta la zona de Güer Aike con La Esperanza y enlaza diferentes circuitos utilizados por el transporte de cargas, el turismo y los desplazamientos particulares. Por ese motivo, las autoridades consideran indispensable mantener una presencia permanente de equipos de fiscalización.

Desde la Administración General de Vialidad Provincial remarcaron que este tipo de procedimientos no solo buscan sancionar eventuales incumplimientos, sino también generar conciencia entre los transportistas sobre la importancia de respetar las normas que regulan el tránsito de vehículos pesados.