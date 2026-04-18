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Una madrugada que parecía transcurrir con la calma habitual de El Calafate se vio abruptamente alterada por un episodio de violencia que encendió las alarmas en la localidad. Dos personas fueron aprehendidas luego de protagonizar un presunto intento de robo con arma de fuego, en un hecho que incluyó un disparo al aire y momentos de tensión en plena vía pública.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la villa turística se pudo establecer que el procedimiento se llevó a cabo en las primeras horas de este 18 de abril, cuando personal del Comando de Patrullas, junto a efectivos de la División Comisaría Segunda, acudió a un requerimiento que alertaba sobre la presencia de un individuo armado en un sector de la ciudad. La llamada encendió rápidamente el protocolo de intervención, en un contexto donde este tipo de situaciones no son frecuentes pero generan fuerte preocupación entre los vecinos.

Según pudo saber este diario, al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con una escena dinámica: dos hombres forcejeaban en la vía pública. Según reconstruyeron luego las autoridades, al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, aunque fueron rápidamente interceptados y reducidos por los efectivos, que actuaron con rapidez para evitar que la situación escalara.

El arma que fue encontrada en el suelo. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En el lugar, los agentes constataron la presencia de un arma de fuego que había quedado sobre la calle, la cual fue inmediatamente secuestrada junto a otros elementos considerados de interés para la investigación. Este hallazgo resultó clave para avanzar en la hipótesis inicial del hecho.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, los individuos habrían interceptado a una persona con fines de robo, intimidándola mediante el uso del arma. En ese contexto, se habría efectuado un disparo al aire, una maniobra que, además de buscar amedrentar a la víctima, incrementa notablemente el riesgo para terceros, especialmente en zonas urbanas.

Ambos sujetos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia. En paralelo, se iniciaron las actuaciones judiciales para determinar con precisión la mecánica del hecho, las responsabilidades individuales y el origen del arma secuestrada