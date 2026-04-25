Jairo Guzmán y Fabricio Santa Cruz encabezaron reunión con la Cámara de Comercio en El Calafate Los dirigentes de La Libertad Avanza en Santa Cruz y la villa turística dialogaron con empresarios acerca de las tasas municipales y las dificultades en la emisión de las licencia de conducir. Planificación turística y evitar burocracia.

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El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, junto al referente de La Libertad Avanza en El Calafate, Fabricio Santa Cruz, lideraron una reunión con integrantes de la Cámara de Hotelería, Gastronomía, Comercio, Turismo, Industria y Actividades Afines de la localidad.

Durante el encuentro, representantes del sector plantearon una serie de problemáticas que afectan el desarrollo económico y la actividad diaria en El Calafate. Entre los principales reclamos, se destacó la preocupación por las tasas municipales, consideradas elevadas, y por las dificultades en la emisión de licencias de conducir, ya que el municipio aún no se adhirió al sistema de Licencia Nacional.

Esta situación genera complicaciones para los conductores, encarece los trámites y se suma a otras preocupaciones como multas cruzadas y excesiva burocracia, que impactan especialmente en transportistas y comerciantes.

Asimismo, se puso sobre la mesa la necesidad de avanzar en una planificación turística a largo plazo, basada en estadísticas confiables y una estrategia sostenida de promoción internacional, clave para una ciudad con fuerte perfil turístico como El Calafate.

Guzmán y Santa Cruz destacaron la importancia de escuchar al sector privado y trabajar en conjunto para generar soluciones concretas que permitan simplificar trámites, reducir cargas y potenciar el desarrollo económico de la región.