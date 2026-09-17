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En las últimas horas, el Juzgado de Instrucción de El Calafate, recibió el informe definitivo de la autopsia practicada sobre el cuerpo del joven encontrado sin vida en el interior de su vivienda, un elemento de prueba decisivo que permitió a los investigadores reconstruir científicamente la mecánica del hecho y despejar cualquier sospecha sobre un eventual episodio de criminalidad.

El examen tanatológico, llevado a cabo por la médica forense designada por la Justicia provincial, confirmó de manera categórica que el deceso del muchacho se produjo por ahorcamiento. Asimismo, las pericias médicas sobre la superficie corporal determinaron la ausencia total de rastros de violencia física, estigmas de defensa o elementos anómalos que permitan sostener una causa diferente a la hipótesis de autodeterminación que las fuerzas policiales y los peritos de criminalística comenzaron a instruir desde el primer minuto en la escena.

Con la llegada del dictamen forense a la causa, la fiscalía e instrucción intervinientes formalizaron la identidad de la víctima, confirmándose que se trataba de Francisco Tobías Martínez Pérez, un vecino de tan solo 23 años de edad.