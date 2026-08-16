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Personal de la División Cuartel 8° de El Calafate rescató un Chevrolet Zafira que había quedado estancado al borde de una pendiente en la ruta nacional N° 11, cerca del sector del autódromo de esa localidad. Cinthia, la conductora, se dirigía hacia el aeropuerto cuando quedó involucrada en la situación de riesgo.

La dotación trabajó con palas, tacos niveladores y una linga de rescate para estabilizar el rodado y retirarlo de manera progresiva y segura hacia un sector firme de la calzada. La maniobra requirió especial precaución debido a la proximidad de la pendiente y al riesgo de que el vehículo continuara desplazándose.

Finalmente, los efectivos lograron poner el automóvil a resguardo y finalizaron el procedimiento sin que se informaran personas lesionadas.

El rodado tras ser rescatado por las autoridades. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

A través de un mensaje enviado a Señal Calafate, Cinthia expresó su agradecimiento al personal que acudió en su ayuda: “Quiero hacer llegar un agradecimiento a los bomberos que me auxiliaron en la ruta. Muchas gracias!!!”.

El hecho vuelve a poner en evidencia las condiciones peligrosas de las rutas santacruceñas durante la temporada invernal y la importancia de extremar las medidas de precaución al circular.