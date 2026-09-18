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En el marco de un operativo de alta precisión ejecutado en la vía pública de El Calafate, personal de la Policía Federal Argentina logró la captura de un ciudadano de nacionalidad boliviana sobre quien pesaba una orden de detención internacional codificada con la máxima alerta de la red Interpol.

La investigación que desembocó en el arresto estuvo a cargo de las brigadas operativas de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Río Gallegos. Según se pudo reconstruir, los sabuesos federales venían rastreando los pasos del sospechoso a partir de los datos cruzados con la Organización Internacional de Policía Criminal. La pista conducía hacia el sudoeste santacruceño, donde el prófugo intentaba mimetizarse con el constante flujo de visitantes y trabajadores que caracteriza a la villa cordillerana para pasar desapercibido y eludir los controles fronterizos.

El despliegue perimetral se mantuvo bajo estricto hermetismo durante semanas. Según pudo saber La Opinión Austral, os efectivos asignados a la pesquisa debieron articular tareas de observación discreta, seguimiento a distancia y verificación de hábitos en distintos sectores del casco urbano. El desenlace se produjo en horas de este jueves, cuando las comisiones policiales lograron interceptar al individuo mientras transitaba por la vía pública, cercándolo de manera sorpresiva para neutralizar cualquier intento de fuga o resistencia.

Al momento del procedimiento, los agentes procedieron a la identificación formal del sujeto, ratificando su mayoría de edad y confirmando fehacientemente que se trataba de la persona sobre la cual pesaba la Circular Roja de Interpol, el mecanismo formal utilizado a nivel mundial para la localización y detención preventiva de imputados o condenados con fines de extradición.

Consumado el arresto, el hombre fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y quedó alojado con carácter provisional a disposición de la magistratura del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos. Fuertes fuentes vinculadas al expediente precisaron que la actuación se encuadra en una medida de retención internacional con miras a la posterior expulsión del territorio argentino y su puesta a disposición de las autoridades judiciales del país requirente.