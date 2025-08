Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del viernes no fue una más en la ciudad de El Calafate. Una madre desesperada llegó a la Comisaría Primera, ya que su hijo parecía haber dejado de respirar y “se ponía de color morado”.

Se trataba de Belén Sandoval, una madre primeriza de la villa turística, que encontró en la dependencia policial a quien luego calificaría como “el ángel de la guarda” de su hijo de apenas quince días, Luca Benjamín.

En la dependencia policial y luego de unos eternos siete minutos, la sargento Nadia Cáceres que estaba como jefa de guardia en la seccional, realizó maniobras de reanimación, logrando revivir a Luca. “Ya estaba azul, yo del susto me fui afuera, no quería ver la situación”, relató luego más tranquila Belén.

Tras el traslado de la criatura al SAMIC, se reveló que Luca presentaba un caso de “muerte súbita”, por lo que actualmente se le realizan estudios preventivos, aunque ya está fuera de peligro.

“Tuve una noche de esas que no se las deseo a nadie, ahora que estoy un poco mas tranquila quiero agradecerte de por vida por a verle salvado la vida a mi hijo Nadia Caceres!! Llegué a la comisaría con mi hijo casi muerto y ahí estaba ella, como si fuese un ángel para salvarle la vida a Benja!! No tengo palabras para agradecerte tanto. Me devolviste la vida. Infinitas gracias mujer”, publicó Belén en su cuenta de Facebook.

La imagen del pequeño que compartió Nadia Cáceres. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Por otro lado, la integrante de las fuerzas de seguridad expresó a través de uno de sus estados de WhatsApp: “Nunca pensé en llegar tan lejos, por solo hacer mi trabajo como mejor me sale, la verdad que esto me devolvió las ganas de seguir vistiendo el uniforme con orgullo. Cuando todo estaba oscuro para mi, apareció Benja para iluminarlo por completo. Gracias a toda la gente, a todos mis camaradas y jefes que me hicieron llegar un mensaje por la valentía y labor esa noche”.

Por el mismo canal de información, la agente compartió una imagen del pequeño todavía internado, con la frase: “una imagen del ser más bello que me devolvió las ganas de seguir”.

A través de las redes sociales, en el perfil de la Policía de Santa Cruz, se publicó: “Hoy, Benjamin está vivo gracias al compromiso, la humanidad y la vocación de servicio de una policía que honró su uniforme con valentía. Gracias, Sargento Primero Cáceres, ejemplo de vocación y entrega”.