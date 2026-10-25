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La Policía de Santa Cruz realizó controles preventivos en las localidades de Perito Moreno y El Calafate como parte de las tareas de prevención del delito previstas por la Ley de Seguridad Pública N.º 3523.

En Perito Moreno, personal del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte y de la División Canes verificó vehículos en la Unidad Operativa Cabo Linares. Se controlaron alrededor de 50 rodados y la documentación obligatoria.

Durante el operativo se labró un acta de infracción de tránsito, informaron fuentes policiales a través de la página de Facebook de la Policía. No hubieron otras novedades relevantes.

Por otro lado, en El Calafate, efectivos de la División de Investigaciones y de la Sección Canes llevaron adelante controles en distintos puntos de la localidad.

Las tareas incluyeron consultas al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y recorridos con canes especializados en la detección de estupefacientes.