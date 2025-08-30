Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La seguidilla de robos que preocupa a comerciantes y vecinos de El Calafate volvió a golpear en la madrugada del viernes. Esta vez, la víctima fue una verdulería ubicada en el barrio Linda Vista, donde delincuentes emplearon la misma modalidad que en hechos anteriores: cortar la luz y romper un vidrio con una piedra para ingresar al local.

El hecho ocurrió entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en la Verdulería Vargas, ubicada en la calle Zelmar Guerrero al 3300, a escasas dos cuadras de donde la semana pasada se denunciaron dos robos similares. Según relató el propietario del comercio a Señal Calafate, los ladrones primero bajaron la térmica del medidor, dejando al local sin suministro eléctrico, y luego estrellaron una piedra contra el vidrio de la puerta para ingresar al interior. Una vez adentro, se alzaron con el dinero, unos 50.000 pesos.

La denuncia fue radicada de inmediato y personal policial se presentó en el lugar para realizar pericias, en busca de huellas y rastros que permitan avanzar en la investigación. Aunque los uniformados trabajan sobre varias líneas, el dueño del local expresó su indignación y desamparo frente a la reiteración de este tipo de hechos. “La inseguridad está cada vez peor y las autoridades no te brindan ninguna solución”, manifestó visiblemente molesto.