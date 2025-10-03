Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana del jueves en El Calafate se registró un accidente de tránsito que, afortunadamente, no dejó heridos de gravedad pero generó preocupación entre vecinos y transeúntes. El hecho ocurrió alrededor de las 9 en la rotonda de la Avenida Fagnano, frente al microestadio municipal, un sector de intenso movimiento vehicular durante las primeras horas del día.

De acuerdo a la información oficial a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el siniestro se produjo cuando un automóvil detuvo su marcha sobre la calzada con la intención de recoger a un grupo de trabajadores que aguardaban en la zona. En ese momento, fue impactado desde atrás por otro vehículo que circulaba en la misma dirección. La violencia del choque provocó que ambos rodados terminaran desplazados hacia la bicisenda contigua, generando alarma entre los peatones que circulaban por allí.

Personal de la Comisaría Segunda de la localidad acudió de inmediato al lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito. Una mujer, conductora de uno de los autos, fue trasladada de manera preventiva al hospital SAMIC, donde recibió atención médica y el alta a los pocos minutos, confirmándose que no presentaba lesiones de consideración.

Bomberos desconectando la batería de uno de los rodados. FOTO: POLICIA SANTA CRUZ

Los obreros que esperaban ser levantados por el vehículo no alcanzaron a subir al rodado antes de la colisión, lo que evitó consecuencias más graves.

Como parte de las actuaciones, la Policía constató que ninguno de los autos involucrados contaba con seguro obligatorio vigente, lo que derivó en el secuestro de ambos rodados en cumplimiento de la normativa actual. Este hecho volvió a poner en debate la necesidad de mayor responsabilidad por parte de los conductores en cuanto al cumplimiento de las obligaciones básicas de circulación.