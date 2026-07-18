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La División de Investigaciones (DDI) de Río Gallegos llevó adelante este viernes un procedimiento judicial que permitió el secuestro de un automóvil vinculado a una causa por presunta defraudación que se encuentra en plena etapa de investigación. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de El Calafate, a cargo de Carlos Alberto Albarracín, y representa un nuevo avance en un expediente que continúa bajo reserva judicial.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo se desarrolló en un domicilio ubicado sobre la calle Jorge Luis Lorenzo, en la ciudad de Río Gallegos, donde los investigadores concretaron una diligencia previamente autorizada por la autoridad judicial interviniente.

Según informó oficialmente la Policía de Santa Cruz, el procedimiento fue el resultado de diversas tareas investigativas desarrolladas por el personal de la División de Investigaciones, que permitieron establecer la ubicación de un vehículo considerado de interés para la causa.

Las pesquisas se realizaron en el marco de un expediente caratulado como “Presunta Defraudación“, figura penal que comprende distintas modalidades de maniobras destinadas a ocasionar un perjuicio patrimonial mediante engaño, abuso de confianza u otros mecanismos contemplados por la legislación penal argentina.

Si bien las autoridades no brindaron mayores precisiones respecto de las características de la investigación ni de las personas involucradas, sí confirmaron que el rodado secuestrado posee relevancia para el esclarecimiento de los hechos que son objeto del proceso judicial.

Durante la diligencia, los efectivos procedieron al secuestro formal de un automóvil marca Toyota Etios. El vehículo fue debidamente identificado, documentado y retirado del lugar siguiendo los protocolos previstos para este tipo de procedimientos, garantizando la preservación de posibles elementos probatorios que puedan resultar útiles para la investigación.

Posteriormente, el automóvil fue trasladado hasta las instalaciones de la División Operativa de Güer Aike, donde quedó depositado bajo custodia policial y a disposición exclusiva del magistrado que interviene en la causa.

En ese lugar permanecerá hasta tanto la Justicia disponga las pericias técnicas correspondientes o determine nuevas medidas procesales relacionadas con el vehículo.