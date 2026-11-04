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Durante la mañana de este miércoles, el incendio de un contenedor de residuos sobre una de las arterias de constante circulación en El Calafate requirió la intervención inmediata de los bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, logrando neutralizar el riesgo antes de que la columna de humo o el fuego afectaran a los comercios o viviendas linderas.

La emergencia se declaró exactamente a las 10:00 horas sobre la avenida Monseñor Fagnano al 3200. Tras el alerta ingresado a los centros de despacho policiales por vecinos y transeúntes que observaron las densas llamas emerger del cesto metálico de basura, se comisionó con presteza a una dotación perteneciente a la División Cuartel 21° de Bomberos.

Al arribar al lugar del suceso, los servidores públicos desplegaron de inmediato un ataque directo mediante una línea devanadera de alta presión. Gracias al rápido vertido de agua, el foco ígneo principal fue circunscrito en pocos minutos. Acto seguido, los bomberos utilizaron herramientas de remoción -bicheros- para remover la acumulación de desechos consumidos y proceder al posterior enfriamiento del receptáculo y la calzada, descartando cualquier posibilidad de un reencendido por brasas ocultas.

El operativo preventivo contó con una fluida articulación junto a efectivos de la División Comisaría Segunda de El Calafate, quienes resguardaron el perímetro y ordenaron el flujo vehicular sobre la avenida durante las tareas de extinción.