Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una noticia que golpea de lleno a la comunidad santacruceña se conoció en las últimas horas y enluta a la región. Un niño de 6 años que permanecía internado en estado crítico tras un accidente de tránsito ocurrido días atrás sobre la Ruta Nacional 40 falleció durante la madrugada, luego de haber luchado por su vida en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Regional.

Según pudo saber La Opinión Austral, el pequeño se encontraba hospitalizado desde el domingo 1 de febrero, cuando se produjo el siniestro vial a unos quince kilómetros de la Subcomisaría La Esperanza, en el tramo que une esa localidad con El Calafate. Se trata de un sector ampliamente transitado tanto por residentes como por turistas, especialmente en temporada estival, cuando el movimiento hacia la villa turística se intensifica.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso este diario, a través de fuentes consultadas se pudo establecer que el niño viajaba en un auto Chevrolet Prisma que circulaba por la Ruta 40 al momento del hecho siendo guiado por un familiar directo. Por causas que son materia de investigación, el rodado se vio involucrado en un accidente que derivó en lesiones de consideración para el menor, quien fue trasladado de urgencia al centro de salud, donde quedó internado en terapia intensiva pediátrica.

Durante varios días, el equipo médico trabajó para estabilizar su cuadro. Sin embargo, cerca de las 2 de la madrugada de este martes, el niño sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos realizados, se produjo su fallecimiento. La comunicación fue realizada de inmediato por el centro asistencial a las autoridades correspondientes, en el marco de una causa que ya se encontraba judicializada.

La intervención está a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de El Calafate, que sigue de cerca las actuaciones vinculadas al siniestro. Como ocurre en estos casos, se dio intervención a la dependencia policial con jurisdicción en la zona del hecho para continuar con las diligencias de rigor, mientras se analizan las circunstancias que rodearon el accidente.

Posteriormente, y una vez cumplidas las formalidades judiciales y administrativas, se autorizó la entrega del cuerpo del menor a su madre, dejando constancia de que no existían impedimentos legales para el retiro desde la morgue del Hospital Regional. Se trata de un trámite doloroso pero necesario, que marca uno de los momentos más duros para cualquier familia.