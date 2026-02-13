Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Trabajadores hoteleros y gastronómicos se movilizaron la tarde de este viernes 13 de febrero en El Calafate, tras la convocatoria realizada por UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina).

La concentración comenzó a las 18:00 en la sede del gremio, ubicada sobre calle Walter Roil, y luego se desplazó por distintos establecimientos del sector.

En videos difundidos en redes se observó a los manifestantes con bombos, bengalas, banderas y pancartas, reclamando el pago del adicional zonal de temporada, un plus que —según indicaron— había sido acordado pero no fue abonado, precisó el portal Señal Calafate.

Desde el sector hicieron hincapié en que se trata de “plata del bolsillo de cada trabajador” y destacaron que las medidas continuarán hasta obtener una respuesta.