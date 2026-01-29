Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana del jueves comenzó con tensión en una de las zonas más transitadas de El Calafate. Un fuerte choque entre una camioneta y una motocicleta en la rotonda de Avenida Libertador obligó a desplegar un operativo de emergencia que no solo se enfocó en la salud de los involucrados, sino también en evitar un riesgo mayor: combustible derramado sobre el asfalto en pleno sector céntrico.

El siniestro vial ocurrió en un punto neurálgico de la ciudad, por donde circulan a diario vecinos, trabajadores y vehículos vinculados a la actividad turística. La colisión entre ambos rodados provocó la caída del motociclista y el derrame de fluidos, lo que encendió las alarmas por un doble peligro: la posibilidad de inflamabilidad y el riesgo de que otros conductores perdieran el control al pasar por una superficie resbaladiza.

El conductor de la moto fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital SAMIC para una evaluación más exhaustiva. De acuerdo con la información disponible, se encuentra fuera de peligro, un dato que llevó alivio en medio de una escena que por momentos generó gran preocupación entre quienes presenciaron el hecho.

Mientras el aspecto sanitario era atendido, otro frente crítico se abría sobre el asfalto. El derrame de combustible convertía la rotonda en una trampa potencial para autos, motos y peatones. En ese contexto intervino el personal de la División Cuartel 8 de Bomberos, tras una llamada de urgencia que alertó sobre la necesidad de asegurar la zona.

El trabajo fue eminentemente técnico. Los bomberos desplegaron una línea de 38 milímetros para realizar la limpieza y el barrido de combustible, una maniobra destinada a neutralizar los riesgos de inflamabilidad y a devolverle adherencia a la calzada.

Durante el operativo, el tránsito en el sector se vio condicionado, con circulación más lenta y maniobras de precaución por parte de los conductores. No es un dato menor: la Avenida Libertador es una de las arterias principales de El Calafate, especialmente en temporada alta, cuando la ciudad recibe un importante flujo de visitantes. Un incidente en ese punto repercute de inmediato en la dinámica urbana.

Finalmente, tras las tareas de limpieza y aseguramiento, la zona quedó despejada y en condiciones seguras para la circulación vehicular.