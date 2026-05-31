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Un motociclista de 26 años resultó lesionado este sábado al mediodía luego de verse involucrado en un incidente vial ocurrido en una de las arterias más transitadas de El Calafate. El hecho tuvo lugar sobre la avenida Salvador Lara, en la intersección con la calle Pocho Saldaño, y demandó la intervención de personal policial y sanitario.

De acuerdo con la información recabada por La Opinión Austral, el joven circulaba a bordo de un ciclomotor Corven Energy cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionó con una camioneta Chevrolet Tracker. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió una lesión en uno de sus tobillos y debió ser asistido en el lugar antes de ser trasladado al Hospital SAMIC para una evaluación médica más exhaustiva.

El siniestro ocurrió a escasa distancia de la Comisaría Segunda de Policía, circunstancia que permitió una rápida respuesta de los efectivos que se encontraban en las inmediaciones. Apenas alertados sobre lo sucedido, los uniformados se dirigieron al lugar para ordenar la circulación vehicular, preservar la escena y realizar las actuaciones de rigor.

Según pudo conocer el portal de noticias local Señal Calafate, tanto el ciclomotor como la camioneta circulaban en el mismo sentido de circulación, de Este a Oeste, al momento de producirse el choque. Sin embargo, aún no se ha determinado con precisión cuál fue la secuencia que derivó en la colisión, por lo que las pericias correspondientes serán fundamentales para establecer responsabilidades y reconstruir la dinámica del hecho.

Las autoridades trabajando en el lugar del siniestro. FOTO: SEÑAL CALAFATE

Uno de los aspectos que también forma parte del análisis es el estado de la calzada al momento del incidente. Durante gran parte de la jornada se registraron precipitaciones sobre la ciudad, situación que generó superficies húmedas y potencialmente resbaladizas para quienes transitaban por las calles de El Calafate.

Las condiciones climáticas adversas suelen representar un factor de riesgo adicional para conductores de automóviles y especialmente para motociclistas, quienes se encuentran más expuestos ante cualquier pérdida de estabilidad o maniobra inesperada. No obstante, serán los informes técnicos y las actuaciones policiales los que permitan determinar si las condiciones meteorológicas tuvieron alguna incidencia directa en este caso.

Mientras tanto, el joven lesionado recibió atención médica en el centro de salud local, donde se evaluó el alcance de la lesión sufrida durante el impacto. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la gravedad de la misma, aunque el traslado preventivo permitió garantizar una atención adecuada y descartar complicaciones mayores.