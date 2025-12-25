Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este 25 de diciembre, cuando dos vehículos chocaron violentamente en la intersección de calle José Formenti y avenida García Santillán de El Calafate. Como consecuencia del impacto, dos personas debieron ser trasladadas al hospital local.

Según informaron fuentes oficiales, el siniestro vial involucró a un Renault Clio y un Toyota Etios. La violencia del choque provocó que uno de los rodados terminara impactando contra un cerco de mampostería. Ambos conductores quedaron atrapados en el interior de los vehículos.

Hasta el lugar acudió personal de la División Cuartel 21ª de Bomberos, quienes realizaron un operativo de rescate y salvamento utilizando herramientas de corte y estabilización, como barreta Halligan, tacos y eslingas, para permitir la extracción segura de las víctimas.

Traslado al hospital

Los dos ocupantes fueron asistidos en el lugar por el equipo sanitario y posteriormente trasladados de inmediato al hospital de El Calafate para una mejor evaluación médica. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones.

Como medida preventiva, los bomberos realizaron la desconexión de las baterías y la estabilización de los vehículos, con el fin de evitar riesgos mayores en la zona del accidente.

En el operativo trabajaron de manera conjunta personal de la Comisaría Segunda, Comando de Patrullas, Criminalística y profesionales de la salud del nosocomio local.