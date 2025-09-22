Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Calafate, la villa turística santacruceña que suele ser sinónimo de paisajes de ensueño y tranquilidad patagónica, se vio alterada este fin de semana por una seguidilla de hechos de inseguridad que conmocionaron a la comunidad. Dos asaltos a punta de cuchillo, perpetrados en distintos puntos de la ciudad, encendieron las alarmas y volvieron a poner en discusión la problemática de la violencia juvenil y la sensación de vulnerabilidad en las calles.

El primer hecho ocurrió en los últimos minutos del sábado, sobre la calle Rodolfo Sánchez. Un adolescente de 13 años caminaba solo cuando fue interceptado por dos jóvenes que, cuchillo en mano, lo amenazaron para robarle el celular. La víctima intentó resistirse, lo que derivó en un forcejeo que terminó con golpes y lesiones leves en una de sus manos. El relato del chico fue clave para la rápida intervención de la policía, que con autorización judicial llevó adelante allanamientos en distintos domicilios de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar a la que tuvo acceso La Opinión Austral, los sospechosos serían dos menores de edad, lo que añade un matiz especialmente delicado a la investigación. Por su condición, fijaron domicilio y quedaron a disposición de la Justicia, aunque el celular sustraído aún no fue hallado.

Pero el episodio no fue aislado. Horas más tarde, otro hecho sacudió a los vecinos en un sector distinto de la villa turística. En la calle Los Pioneros, un joven que caminaba junto a su novia fue abordado por un delincuente armado con un cuchillo. El agresor intentó arrebatarle el celular, pero la víctima se resistió, lo que derivó en un violento forcejeo. El muchacho sufrió un corte en la mano y debió ser atendido en la guardia del hospital SAMIC. El asaltante, sin poder concretar el robo, huyó corriendo hacia el barrio Las Piedras.

Las descripciones brindadas por la pareja no coinciden con las de los sospechosos del primer caso, lo que abre la hipótesis de que se trate de otro autor, ampliando la preocupación en la comunidad. La investigación continúa para dar con el paradero del delincuente.