El Calafate atraviesa una situación inédita que pone en vilo tanto a comerciantes como a vecinos. En la última semana, más de siete comercios fueron blanco de robos, muchos de ellos reiterativos y bajo la misma modalidad, lo que evidencia un patrón preocupante que no ha sido abordado por las autoridades.

Comerciantes locales relatan su impotencia y temor ante estos hechos. “Nos robaron tres veces en 15 días, siempre de la misma manera. No hay respuestas y nadie hace nada”, afirmó una comerciante que prefirió resguardar su identidad. Otro propietario destacó la insuficiencia de recursos policiales en la zona: “Solo había dos efectivos para cubrir toda la jurisdicción de El Calafate. Así es imposible combatir la delincuencia”.

Más allá del reclamo hacia la fuerza policial, la crítica se centra en la falta de planificación y políticas provinciales de seguridad. Los comerciantes advierten que la ausencia de inversión en personal, estrategias de prevención y patrullaje visible deja a la ciudad expuesta, incluso en un contexto donde El Calafate recibe turistas de todo el mundo. “Hoy estamos expuestos y con miedo. Nunca vivimos algo así en la villa”, señalaron varios afectados.

Ante la gravedad de la situación, se confirmó que representantes de distintos rubros de la ciudad organizarán una reunión con el ministro de Seguridad de Santa Cruz. El objetivo es exigir un plan concreto que contemple mayor presencia policial, estrategias de prevención efectivas y un monitoreo real de la actividad delictiva. “No podemos seguir trabajando así, siendo blanco de los delincuentes cada semana. Necesitamos presencia policial real y un plan de seguridad para la ciudad”, afirmaron.